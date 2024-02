Sin Heng Heavy Machinery ist zurück!

Die technische Analyse der Sin Heng Heavy Machinery basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,47 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,5 SGD) um +6,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,5 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" konnte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 21,92 Prozent erzielen, was 31,47 Prozent über dem Durchschnitt (-9,55 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -10,75 Prozent, wobei Sin Heng Heavy Machinery aktuell 32,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Sin Heng Heavy Machinery weist einen Wert von 10,95 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 21,68 und somit unterbewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Sin Heng Heavy Machinery eine Dividendenrendite von 2 % aus, was 1,93 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,93 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.