Sin Heng Heavy Machinery Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sin Heng Heavy Machinery heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sin Heng Heavy Machinery weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 41,67, was ebenfalls auf neutral hindeutet. Insgesamt erhält das Sin Heng Heavy Machinery-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,09 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Sin Heng Heavy Machinery 22,14 Prozent über dem Durchschnitt (-5,04 Prozent). Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt das Unternehmen aktuell 21,53 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sin Heng Heavy Machinery-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,45 SGD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,5 SGD liegt, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 0,49 SGD, was einer Abweichung von +2,04 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien, zeigt, dass über Sin Heng Heavy Machinery in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Sin Heng Heavy Machinery auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.