Simulations Plus Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Simulations Plus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um 0,11 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Outperformance von +19,75 Prozent im Branchenvergleich für Simulations Plus. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 22,16 Prozent, wobei Simulations Plus 2,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Trotz der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Simulations Plus aktuell 0, was eine negative Differenz von -88,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie" bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird deshalb von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Simulations Plus untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Simulations Plus behandelt. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Simulations Plus als unterbewertet, da das KGV mit 88,5 insgesamt 10 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitstechnologie", der 98,56 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

