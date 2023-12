Sims Metal ManagementPK Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Sims Metal Management":

Das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Sims wird als neutral eingestuft, da es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge gab, und auch der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder besonders mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sims-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 9,8 und der RSI25 19,66, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Sims festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Sims-Aktie um 5,56 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, und um 14,87 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Somit erhält die Sims-Aktie auch aus charttechnischer Sicht insgesamt eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Sims-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index, des Sentiments und Buzz im Internet und der technischen Analyse als neutral bis positiv bewertet.