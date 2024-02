Simris Alg AB Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Simris war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie in sozialen Netzwerken zu verfolgen war. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen ein negatives Bild, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger hauptsächlich neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Simris. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

In technischer Hinsicht wird die Simris-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 SEK, während der Kurs der Aktie (0,21 SEK) um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,23 SEK weist eine Abweichung von -8,7 Prozent auf. Somit erhält die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Simris-Aktie einen RSI7-Wert von 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 66,33, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Simris wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb das Sentiment auf "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

