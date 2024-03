Simpson Manufacturing Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen in Beziehung setzt. Der RSI der Simpson Manufacturing beträgt 16,94, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Simpson Manufacturing liegt bei 35, was als Anzeichen für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche verzeichnete Simpson Manufacturing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 88,62 Prozent. Ähnliche Aktien in dieser Branche stiegen im Durchschnitt um 346,2 Prozent, was bedeutet, dass Simpson Manufacturing im Branchenvergleich um -257,58 Prozent underperformed hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 207 Prozent, während Simpson Manufacturing 118,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Simpson Manufacturing beträgt derzeit 0,58 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte, was einen geringeren Ertrag von 17,07 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft und führen zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Simpson Manufacturing untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien zu Simpson Manufacturing diskutiert. Daher erhält die Aktie in diesem Aspekt eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird Simpson Manufacturing daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.