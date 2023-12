Simpson Manufacturing Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Simpson Manufacturing Aktie beträgt derzeit 19,45 und liegt damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Bauprodukte-Branche von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Infolgedessen erhält Simpson Manufacturing in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten folgende Einstufungen für die Aktie vorgenommen: 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es gab keine neuen Einschätzungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 150 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 183,5 USD eine erwartete Kursentwicklung von -18,26 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" seitens der Analysten.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Simpson Manufacturing in den letzten Monaten im üblichen Rahmen lag. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Einschätzung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor erzielte die Simpson Manufacturing Aktie eine Rendite von 80,59 Prozent, was 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Bauprodukte-Branche mit einer mittleren Rendite von 14,25 Prozent schnitt Simpson Manufacturing mit 66,34 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Entwicklung führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.