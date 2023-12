Simpson Manufacturing Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse der Simpson Manufacturing-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 138,61 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 189,33 USD, was einer Steigerung von 36,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch mit "Gut" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 153,67 USD zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um 23,21 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Simpson Manufacturing somit für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Simpson Manufacturing keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch dies mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Simpson Manufacturing in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell einen Wert von 27,05 aufweist, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25-Wert von 16 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI daher mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Simpson Manufacturing im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 30 Prozent zurückliegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 123,2 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.