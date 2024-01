Simpson Manufacturing Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Simpson Manufacturing herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Simpson Manufacturing weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Simpson Manufacturing überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Simpson Manufacturing. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Simpson Manufacturing abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 150 USD, was eine "Schlecht"-Empfehlung von -24,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (197,98 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Simpson Manufacturing-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der aktuelle Kurs der Simpson Manufacturing von 197,98 USD liegt mit +39,15 Prozent Entfernung vom GD200 (142,28 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 163,14 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Simpson Manufacturing-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.