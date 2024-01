Simpson Manufacturing Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Simpson Manufacturing zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Aktien, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Simpson Manufacturing von Analysten mit verschiedenen Bewertungen versehen, darunter eine positive, eine neutrale und keine negative Einstufung. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut". Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 150 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -18,37 Prozent führt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Simpson Manufacturing eine negative Bewertung aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Dies zeigt sich in einer negativen Differenz von -16,21 Prozent.

Die technische Analyse der Simpson Manufacturing-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie gut abschneidet. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Simpson Manufacturing gemischte Signale, wobei die Diskussionsintensität und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeuten, während die Dividendenpolitik und die Kursentwicklung zu einer neutralen oder negativen Einschätzung führen.

Simpson Manufacturing kaufen, halten oder verkaufen?

