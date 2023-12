Simpson Manufacturing Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Bauprodukte-Branche sieht sich mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite von 0,74 Prozent im Vergleich zu Simpson Manufacturing konfrontiert, die 16,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Simpson Manufacturing daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simpson Manufacturing 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Simpson Manufacturing aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analysen der Experten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Simpson Manufacturing abgegeben haben, ergeben insgesamt eine positive Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 1 Halten-Empfehlung und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Simpson Manufacturing vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Simpson Manufacturing liegt bei 150 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -22,13 Prozent entspricht, da der Aktienkurs zuletzt bei 192,63 USD notiert wurde. Basierend auf dieser Prognose erhält das Unternehmen das Rating "Schlecht". Die Gesamtbewertung der Analysten-Untersuchung führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.