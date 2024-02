Simpson Manufacturing Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Simpson Manufacturing wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Rendite von Simpson Manufacturing mit 71,78 Prozent mehr als 173 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Bauprodukte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 408,12 Prozent, wobei Simpson Manufacturing mit 336,34 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Analysen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simpson Manufacturing aktuell 22,87, was 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 33 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Simpson Manufacturing beträgt aktuell 48,73 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 42,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Simpson Manufacturing bei 155,39 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 193,02 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +24,22 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 188,19 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Simpson Manufacturing daher mit "Gut" bewertet.