Simpson Manufacturing Aktie: Interessante Aussichten?

Die Analysten schätzen die Aktie der Simpson Manufacturing auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wird die Aktie von einem als neutral bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Simpson Manufacturing vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 175 USD, was einer Erwartung von -11,66 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 198,1 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Simpson Manufacturing diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simpson Manufacturing mit 24,13 bewertet, was 59 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" (58,74). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Simpson Manufacturing liegt der RSI7 aktuell bei 46,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,82 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Simpson Manufacturing-Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.