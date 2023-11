Simpson Manufacturing Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Simpson Manufacturing stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Simpson Manufacturing, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Simpson Manufacturing-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 19, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass Simpson Manufacturing überverkauft ist und damit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simpson Manufacturing liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Bauprodukte" (KGV von 29,36) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Simpson Manufacturing damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Simpson Manufacturing-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +23,96 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +14,62 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index, der fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse darauf schließen, dass Simpson Manufacturing insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.