Simply Good Foods, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Simply Good Foods Aktie zeigt laut technischer Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 40,01 USD liegt 8,84 Prozent über dem GD200 (36,76 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 von 38,08 USD zeigt mit einem Abstand von +5,07 Prozent ein positives Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Simply Good Foods-Aktie eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Simply Good Foods liegt bei 40,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Simply Good Foods Aktie ist positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Simply Good Foods. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.