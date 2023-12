Simply Good Foods-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Simply Good Foods-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 36,69 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 38,75 USD weicht um +5,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 37,56 USD, was einer Abweichung von +3,17 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Simply Good Foods in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über die Aktie waren unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Simply Good Foods-Aktie einen Wert von 58,71 für RSI7 und 51,72 für RSI25, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt und somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was die Dividende betrifft, schüttet Simply Good Foods derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".