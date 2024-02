Simply Good Foods Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die technische Analyse der Simply Good Foods-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 37,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,67 USD liegt (Unterschied -3,85 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 39,27 USD liegt, und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs (-9,17 Prozent), ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Simply Good Foods-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie der Simply Good Foods langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Obwohl aus dem letzten Monat keine Aktualisierungen vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 USD, was einer Erwartung in Höhe von 21,48 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte die Simply Good Foods-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um 48,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -53,79 Prozent im Branchenvergleich. Zudem liegt die Aktie 85,89 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Verbrauchsgüter"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.