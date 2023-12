Simply Good Foods Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Simply Good Foods-Aktie wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, basierend auf Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, wobei 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht bewerteten. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" betrachtet, basierend auf den vorherigen Studien des vergangenen Monats, mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 40,8 USD, was einer Erwartung von 2,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Gesamtbewertung als "Neutral" angesehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Simply Good Foods-Aktie beträgt 51,27 und 43,2 (RSI25), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,55 auf, was 27 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche, die mit 40,49 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einschätzung als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation zeigt eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Simply Good Foods-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, dem RSI und fundamentalen Kennzahlen, obwohl weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz auf eine negative Bewertung hindeuten.

