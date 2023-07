Simply Good Foods Aktie: Prognose zum 4. Quartal – Umsatz und Gewinn unter Lupe

ARTIKEL:

In knapp 90 Tagen wird das Unternehmen Simply Good Foods, mit Hauptsitz in Denver, USA, seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie von Simply Good Foods im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Simply Good Foods Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. EUR ist das Interesse sowohl seitens der Aktionäre als auch seitens der Analysten groß. Laut aktueller Datenanalyse wird erwartet, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht verringert. Im 4. Quartal 2022 erzielte Simply Good Foods einen Umsatz von 244,28 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -32,25 Prozent auf 165,50 Mio. EUR prognostiziert wird....