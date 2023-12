Simply Good Foods Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Simply Good Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -14,14 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Simply Good Foods eine Outperformance von +19,37 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 154,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Simply Good Foods um 149,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird eine "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Simply Good Foods über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine negative Veränderung der Stimmungsrate verzeichnet. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Simply Good Foods in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Die Abweichungen von +11,6 Prozent und +10,49 Prozent führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Simply Good Foods somit gute Bewertungen hinsichtlich des Branchenvergleichs, des Sentiments und Buzzes, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.