Simply Good Foods Aktie im Aufwärtstrend: Quartalszahlen und Gewinnprognose im Fokus

Aktuell liegt der Kurs über dem 50-Tage-Durchschnitt und auch über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das bedeutet, dass die Aktie in einem Aufwärtstrend ist und für weitere Gewinne bereit sein könnte.

Fazit: Simply Good Foods wird in 102 Tagen seine Quartalszahlen vorlegen und Analysten erwarten einen leichten Rückgang beim Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht wird ebenfalls ein Rückgang erwartet, jedoch bleibt der Gewinn weiterhin positiv. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen bereits an Wert gewonnen und sowohl Analysten als auch die Charttechnik sehen Potenzial für weitere Gewinne in den nächsten 12 Monaten.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageempfehlung dar. Investitionen bergen Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit einzelnen Unternehmen oder Branchen. Es wird empfohlen, vor einer...