Simply Better Brands Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Simply Better Brands-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,31 CAD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,21 CAD, was einem Unterschied von -32,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,24 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 83,33, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Simply Better Brands in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Bewertung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab hauptsächlich negative Kommentare, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.