Simplicity Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Simplicity. Trotzdem hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Simplicity-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,19 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,087 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -54,21 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,09 HKD) weist hingegen nur eine geringe Abweichung von -3,33 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Simplicity aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Deshalb bekommt das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simplicity bei 31, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 30,14) über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Simplicity damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.