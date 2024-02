Simplex Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Simplex-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2594,71 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2453 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz zum GD200 von -5,46 Prozent aufweist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit 2638,4 JPY um -7,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass die Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen in den letzten Wochen insgesamt neutral waren. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung in Bezug auf Simplex in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Simplex-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (60) als auch der 25-Tage-RSI (66,94) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Simplex.