Simplex Holdings Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können erheblichen Einfluss auf die Aktienbewertungen haben. Simplex hat in Bezug auf Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild ergibt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Simplex diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2537,19 JPY für den Schlusskurs der Simplex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2661 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung der Simplex-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Simplex zeigt einen Wert von 13,17, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,83 und stellt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung dar. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Gut" aus.