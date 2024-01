Simplex Holdings Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Anleger-Stimmung bei Simplex in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Simplex liegt momentan bei 2,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Simplex für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden hier betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Simplex beträgt aktuell 2543,18 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2743 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,86 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Simplex eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2541,56 JPY, der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +7,93 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Simplex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Simplex-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.