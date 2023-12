Simplex Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Simplex, entsprechend wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 48,77 bzw. 45,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Simplex weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 2530,16 JPY liegt, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 2556,9 JPY liegt. Beide liegen nahe dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Simplex erfolgt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien bezüglich Simplex wird als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen in den vergangenen Tagen überwiegend neutral waren. Basierend auf diesen Analysen wird Simplex insgesamt als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung eingestuft.