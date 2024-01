Simona Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Simona-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Simona-Aktie aktuell bei einem Abstand von -17,59 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) gehandelt wird, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -6,93 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100 aufweist, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein überwiegend "Neutral" bis "Schlecht"-Rating für die Simona-Aktie.