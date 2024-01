Simona Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten beiden Wochen wurde Simona von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Simona verläuft derzeit bei 78,87 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 65 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -17,59 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 69,84 EUR angenommen hat, was einer Differenz von -6,93 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Simona-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 100 in den letzten 7 Tagen. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso haben die Diskussionen über das Unternehmen nicht bedeutend zugenommen oder abgenommen. Daher erhält die Simona-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren, dass die Anleger-Stimmung neutral ist und die Simona-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.