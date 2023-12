Simona Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig möglicherweise Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir haben den RSI für Simona auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Simona weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ähnliche Werte (54,55), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Simona-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen rund um Simona haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem langfristigen Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien vor allem neutrale Themen rund um Simona aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Abschließend betrachtet die technische Analyse den aktuellen Kurs der Simona-Aktie von 69,5 EUR. Dieser liegt 13,38 Prozent unter dem GD200 (80,24 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 71,79 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,19 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Simona-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.