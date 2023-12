Simona Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Simona-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt einen Wert von 57,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Simona-Aktie mit 67,5 EUR 15,6 Prozent unter dem GD200 (79,98 EUR) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 71,32 EUR, was einen Abstand von -5,36 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Simona-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Simona eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Simona daher eine "Neutral"-Einschätzung. Ebenso hat sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer abschließenden "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Simona-Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.