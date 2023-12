Simon Property Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Simon Property":

In den vergangenen zwölf Monaten haben 4 Analysten die Aktie der Simon Property Group Inc bewertet, wobei 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Simon Property Group Inc. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 135,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -5,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (143,66 USD) fallen könnte. Das daraus resultierende Rating ist "Schlecht". Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie von Simon Property Group Inc somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Simon Property Group Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Simon Property Group Inc in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zudem wurden 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.