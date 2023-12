Simon Property Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Simon Property":

Die Aktienanalyse der Simon Property Group Inc zeigt, dass die langfristige Meinung von Analysten insgesamt positiv ausfällt. Von den insgesamt vier Bewertungen sind zwei positiv, zwei neutral und keine negativ. Es liegen jedoch keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Aktie wird von Analysten auf 135,5 USD festgelegt, was zu einer erwarteten Performance von -5,65 Prozent führen würde, da der aktuelle Kurs bei 143,62 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, führt aber zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch die Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie betrachtet. Der Wert aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 114,01 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 143,62 USD liegt (+25,97 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (118,91 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+20,78 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Simon Property Group Inc-Aktie in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 17,31 und der RSI25 beläuft sich auf 14,86, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen gemischte Signale. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".