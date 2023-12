Simon Property Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Simon Property":

Die Simon Property Group Inc-Aktie wurde von insgesamt 4 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Simon Property Group Inc. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben sich auf 135,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,13 Prozent vom letzten Schlusskurs von 144,35 USD fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält Simon Property Group Inc also ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten im sozialen Medien registriert wurden. Die Stärke der Diskussion hingegen wurde mit einer "Gut"-Bewertung honoriert, da eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt wurde. Zusammengefasst erhält Simon Property Group Inc in dieser Hinsicht also ein "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei Simon Property Group Inc einen RSI von 15,74 und einen RSI25 von 12,79, was auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet.

Insgesamt erhält Simon Property Group Inc gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse, wobei das durchschnittliche Rating auf "Neutral" liegt.