Simon Property Aktie: Ist das noch normal?

Verschiedene Analysten haben die Simon Property Group Inc in den letzten 12 Monaten bewertet. Insgesamt gab es 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 135,5 USD, was einer Entwicklung von 27,87% entspricht. Die Bewertung der Analysten für das Unternehmen lautet daher "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen der Simon Property Group Inc wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass es nur wenige Diskussionen im Netz gab und die Stimmungsänderungen gering waren. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Simon Property Group Inc weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,01 und der RSI25 bei 64,55, was beide eine neutrale Bewertung bedeutet. Insgesamt wird das Unternehmen aufgrund des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Simon Property Group Inc. Es gab vier positive und neun negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird die Simon Property Group Inc als "Schlecht" eingestuft. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale generiert, die überwiegend positiv waren. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.