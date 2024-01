Mit Simmons First National wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Vontobel":

Derzeit schüttet Simmons First National niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Die Dividendenrendite beträgt 4,98 % im Vergleich zu 138,97 % der Branche, was einem Unterschied von 134 Prozentpunkten entspricht. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 1,17 Prozent, was 9,22 Prozent unter dem Durchschnitt (10,39 Prozent) der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,5 Prozent, wobei Simmons First National aktuell 0,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,24, was unter dem Branchendurchschnitt (15,6) um 34 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Simmons First National in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Darüber hinaus wird über die Aktie weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Simmons First National derzeit mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft wird.

