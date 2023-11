Simmons First National-Anleger sollten sich noch gedulden!

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es bei Simmons First National keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch dieses Kriterium wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Simmons First National in dieser Hinsicht daher ein "Neutral".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Simmons First National liegt derzeit bei 17,58 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 16,01 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit einen Abstand von -8,93 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, derzeit bei 15,92 USD, was einen Abstand von +0,57 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Über die vergangenen 12 Monate hinweg hat Simmons First National eine Performance von -31,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -6,15 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass Simmons First National im Branchenvergleich um -25,69 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 2,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Simmons First National um 34,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Simmons First National investieren, können eine Dividendenrendite von 4,98 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken zu einem geringeren Ertrag von 5329,24 Prozentpunkten führt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet, da die Dividenden niedriger ausfallen.