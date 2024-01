Simmons First National Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Simmons First National in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Simmons First National wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Simmons First National mit einer Rendite von 1,17 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,08 Prozent. Auch hier liegt Simmons First National mit 0,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Simmons First National zahlt die Börse 10,24 Euro. Dies sind 34 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 15. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Simmons First National auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,98 % aus. Dies ist 133,83 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 138,81 % in der Branche Handelsbanken. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".