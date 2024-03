Simmons First National Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Simmons First National-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit einer Ausschüttung von 4,48 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,75 %) niedriger. Dies entspricht einer Differenz von 134,28 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Simmons First National liegt derzeit bei 46,7 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 42,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,92 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine Abweichung von -0,42 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Simmons First National daher ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In fundamentalen Begriffen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 13,01, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt das KGV von Simmons First National um 62 Prozent niedriger.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine gemischte Bewertung für Simmons First National, wobei die Dividende als schwach eingestuft wird, während die technische und fundamentale Analyse zu positiveren Ergebnissen führen.