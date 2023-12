Similarweb Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse von Similarweb zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,99 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 5 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,53 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 5,11 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5 USD liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 46,3 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien zeigt ebenfalls gemischte Signale. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare zu verzeichnen waren, gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Similarweb, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit zu Similarweb führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher für Similarweb ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren, eine "Neutral"-Einstufung anhand des RSI und der Anleger-Stimmung, sowie ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.