Similarweb Aktie: Was war das denn?

Die Analysten von Similarweb haben in den letzten 12 Monaten eine Gesamtbewertung von "Gut" abgegeben, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch die jüngsten Bewertungen ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Similarweb liegt bei 0 USD, was einem prognostizierten Kursrückgang von -100 Prozent entspricht, da der Aktienkurs zuletzt bei 8,88 USD notierte.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Similarweb eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass auch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Similarweb wurde für einen Zeitraum von 7 Tagen mit 65,38 bewertet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Similarweb auf Basis der Analysteneinschätzung, der Anleger-Stimmung, des Sentiments und des Relative Strength Index.