Similarweb Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Similarweb-Aktie war in den letzten beiden Wochen eher neutral, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, steht bei 30,88 und wird daher als "neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, spricht für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird daher eine neutrale Gesamteinschätzung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -11,89 Prozent des aktuellen Kurses von Similarweb im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt wird Similarweb aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.