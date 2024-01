Similarweb Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analyse des Aktienkurses von Similarweb durch unsere Analysten ergab, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt werden sollten. Die Bewertung der Stimmung basierend auf der Analyse sozialer Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Similarweb diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wurde.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Similarweb bei 5,97 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 5,33 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -10,72 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5,08 USD, was einer Differenz von +4,92 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz ergab, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Similarweb in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet, und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Similarweb-Aktie. Der RSI7 liegt bei 35,62 und der RSI25 bei 47,3, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Similarweb hinsichtlich der Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments, während der Relative Strength-Index eine "Neutral"-Einstufung liefert.