Similarweb Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Similarweb-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,98 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,36 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -10,37 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 5,11 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,89 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Similarweb jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein fallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Similarweb wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Similarweb-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (32) als auch der 25-Tage-RSI (48,26) führen zu dieser Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.