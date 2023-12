Similarweb Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die Meinung der Anleger zu erfassen. Neben Analysen von Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben uns daher die Aktie von Similarweb genauer angesehen und dabei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Similarweb war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wurde analysiert, um die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 und 25 Tagen zu bewerten. Der RSI der Similarweb liegt bei 31,91 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für das Unternehmen liegt bei 51, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Similarweb-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,61 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen zeigt der Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Nähe zum Durchschnitt und führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Similarweb in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Similarweb, wobei die langfristige Stimmungslage und die technische Analyse eher negativ ausfallen, während die Anleger-Stimmung positiv bewertet wird.