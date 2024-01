Simec Atlantis Energy Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Simec Atlantis Energy hat in den vergangenen Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,03 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,4 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +35,92 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,15 GBP, was einer Distanz von +21,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" zugeschrieben.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" hat die Simec Atlantis Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,1 Prozent erzielt, was 12,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite der Aktie aktuell um 10,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Simec Atlantis Energy beträgt derzeit 3, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 36 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen mehrheitlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten Tagen wurde positiv über das Unternehmen Simec Atlantis Energy gesprochen. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.