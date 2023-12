Simcorp Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Simcorp A-. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 81,25 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Simcorp A- derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Simcorp A- weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Simcorp A- daher für den 25-Tage-RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden, um interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. In Bezug auf Simcorp A- hat die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Simcorp A- als überbewertet, da das KGV von 36,7 insgesamt 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Basierend auf der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".