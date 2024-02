Sim Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Aktuelle Analyse der Sim-Aktie

Die Aktie von Sim zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommunikationsausrüstung von 5,59 Prozentpunkten. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Sim zeigt, dass das Unternehmen derzeit weder besonders viel noch wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sim liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 70 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Sim-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kommunikationsausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,61, was einen Abstand von 95 Prozent zum Branchen-KGV von 52,21 ergibt und zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.