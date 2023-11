Sim Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sim liegt derzeit bei 2,61, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung) von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sim beträgt 75, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Sim in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,64 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -9,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sim im Branchenvergleich eine Outperformance von +7,88 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Sim 0,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Sim auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,285 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,79 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,32 HKD, was einer Abweichung von -10,94 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".