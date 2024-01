Silverton Metals Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Lodestar Battery Metals wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 44,44 als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Lodestar Battery Metals-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,035 CAD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (0,03 CAD) liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+16,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und Kommentare zu Lodestar Battery Metals auf sozialen Plattformen waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt.

Insgesamt wird Lodestar Battery Metals aufgrund der Analyseergebnisse als "Neutral"-Wert eingestuft.

